Ribérac

Dédicace Patrick Francois

Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Dédicace Patrick Francois L’auteur Patrick François sera en rencontre-dédicace vendredi 17 avril à partir de 10 h à la librairie L’Arbre à Palabres. Il y présentera son nouvel ouvrage Périgord, terre d’humour , un recueil de citations et de traits d’humour de personnalités liées à la Dordogne,

Dédicace Patrick Francois L’auteur Patrick François sera en rencontre-dédicace vendredi 17 avril à partir de 10 h à la librairie L’Arbre à Palabres. Il y présentera son nouvel ouvrage Périgord, terre d’humour , un recueil de citations et de traits d’humour de personnalités liées à la Dordogne, d’hier et d’aujourd’hui.

Plus d’infos au 09 66 83 70 50. .

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 83 70 50

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English : Dédicace Patrick Francois

Patrick Francois book signing: Author Patrick François will be at the L?Arbre à Palabres bookshop on Friday April 17 from 10 am for a book signing. He will be presenting his new book Périgord, terre d?humour , a collection of quotations and humorous remarks by personalities linked to the Dordogne,

L’événement Dédicace Patrick Francois Ribérac a été mis à jour le 2026-04-07 par Val de Dronne