Dédicace Patrick Francois Ribérac
Dédicace Patrick Francois Ribérac vendredi 17 avril 2026.
Ribérac
Dédicace Patrick Francois
Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Dédicace Patrick Francois L’auteur Patrick François sera en rencontre-dédicace vendredi 17 avril à partir de 10 h à la librairie L’Arbre à Palabres. Il y présentera son nouvel ouvrage Périgord, terre d’humour , un recueil de citations et de traits d’humour de personnalités liées à la Dordogne,
Dédicace Patrick Francois L’auteur Patrick François sera en rencontre-dédicace vendredi 17 avril à partir de 10 h à la librairie L’Arbre à Palabres. Il y présentera son nouvel ouvrage Périgord, terre d’humour , un recueil de citations et de traits d’humour de personnalités liées à la Dordogne, d’hier et d’aujourd’hui.
Plus d’infos au 09 66 83 70 50. .
Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 83 70 50
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English : Dédicace Patrick Francois
Patrick Francois book signing: Author Patrick François will be at the L?Arbre à Palabres bookshop on Friday April 17 from 10 am for a book signing. He will be presenting his new book Périgord, terre d?humour , a collection of quotations and humorous remarks by personalities linked to the Dordogne,
L’événement Dédicace Patrick Francois Ribérac a été mis à jour le 2026-04-07 par Val de Dronne
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