Dédicace Patrick Jasiak Centre commercial Géric Thionville

Dédicace Patrick Jasiak
Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 18:00:00
2025-12-10
Patrick Jasiak est l’auteur de quatre romans à suspense dont Funeste Vengeance.Tout public
Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42 hislerbdbis@orange.fr
English :
Patrick Jasiak is the author of four thrillers, including Funeste Vengeance.
