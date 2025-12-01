Dédicace Patrick Jasiak Centre commercial Géric Thionville

Dédicace Patrick Jasiak

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Patrick Jasiak est l’auteur de quatre romans à suspense dont Funeste Vengeance.Tout public

0 .

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42 hislerbdbis@orange.fr

English :

Patrick Jasiak is the author of four thrillers, including Funeste Vengeance.

L’événement Dédicace Patrick Jasiak Thionville a été mis à jour le 2025-12-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME