Dédicace Pauline Oltmanns Centre commercial Géric Thionville

Dédicace Pauline Oltmanns Centre commercial Géric Thionville samedi 27 septembre 2025.

Dédicace Pauline Oltmanns

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle

Voici le grand retour des dédicaces pour cette année scolaire. On ouvre le bal avec Pauline Oltmanns, qui vous présentera un merveilleux recueil de 40 contes sur les chats ! Pour petits et grands !Tout public

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42 hislerbdbis@orange.fr

English :

We’re back to signing books this school year. We open the ball with Pauline Oltmanns, who will present a wonderful collection of 40 tales about cats! For young and old alike!

German :

Hier ist die große Rückkehr der Signierstunden in diesem Schuljahr. Wir eröffnen den Reigen mit Pauline Oltmanns, die Ihnen eine wunderbare Sammlung von 40 Geschichten über Katzen vorstellen wird! Für Groß und Klein!

Italiano :

Anche quest’anno scolastico tornano le sessioni di autografi. Apriamo le danze con Pauline Oltmanns, che presenterà una meravigliosa raccolta di 40 racconti sui gatti! Per grandi e piccini!

Espanol :

Este curso vuelven las sesiones de firmas. Abrimos el baile con Pauline Oltmanns, que nos presentará una maravillosa colección de ¡40 cuentos sobre gatos! ¡Para grandes y pequeños!

