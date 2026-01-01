Dédicace Pauline Oltmanns Thionville
Dédicace Pauline Oltmanns Thionville samedi 10 janvier 2026.
Dédicace Pauline Oltmanns
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-10 18:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Nous avons le plaisir d’accueillir Pauline Oltmanns, l’amoureuse des chats derrière le blog les 3 mousquechats.
Les 3 Mousquechats est un recueil illustré qui suit les aventures de Chamallow le gentlecat, Voyelle la princesse et Mama Louna.
La dédicace à ne pas louper pour tous les grands fans de chat !Tout public
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
English :
We’re delighted to welcome Pauline Oltmanns, the cat lover behind the blog Les 3 mousquechats.
Les 3 Mousquechats is an illustrated collection following the adventures of Chamallow the gentlecat, Voyelle the princess and Mama Louna.
A must-have dedication for all cat fans!
