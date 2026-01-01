Dédicace Pauline Oltmanns Thionville

Dédicace Pauline Oltmanns

Nous avons le plaisir d’accueillir Pauline Oltmanns, l’amoureuse des chats derrière le blog les 3 mousquechats.

Les 3 Mousquechats est un recueil illustré qui suit les aventures de Chamallow le gentlecat, Voyelle la princesse et Mama Louna.

La dédicace à ne pas louper pour tous les grands fans de chat !Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

We’re delighted to welcome Pauline Oltmanns, the cat lover behind the blog Les 3 mousquechats.

Les 3 Mousquechats is an illustrated collection following the adventures of Chamallow the gentlecat, Voyelle the princess and Mama Louna.

A must-have dedication for all cat fans!

