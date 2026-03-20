Dédicace Philippe Jarzaguet (Cultura Brive Centre) Brive-la-Gaillarde
Dédicace Philippe Jarzaguet (Cultura Brive Centre) Brive-la-Gaillarde lundi 30 mars 2026.
Dédicace Philippe Jarzaguet (Cultura Brive Centre)
9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-03-30
Dédicace de Philippe Jarzaguet, auteur de polars dans notre magasin Cultura Brive centre-ville. Sa nouveauté, Amitiés éternelles, est sortie le 1er mars.
M. Jarzaguet dédicacera plusieurs de ses ouvrages du 30 mars au 4 avril. .
9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 17 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dédicace Philippe Jarzaguet (Cultura Brive Centre)
L’événement Dédicace Philippe Jarzaguet (Cultura Brive Centre) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme