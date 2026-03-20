Dédicace Philippe Jarzaguet (Cultura Brive Centre)

9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-30

Dédicace de Philippe Jarzaguet, auteur de polars dans notre magasin Cultura Brive centre-ville. Sa nouveauté, Amitiés éternelles, est sortie le 1er mars.

M. Jarzaguet dédicacera plusieurs de ses ouvrages du 30 mars au 4 avril. .

9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 17 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace Philippe Jarzaguet (Cultura Brive Centre)

L’événement Dédicace Philippe Jarzaguet (Cultura Brive Centre) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme