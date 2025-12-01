Dédicace Pierre Stolze Centre commercial Géric Thionville

Dédicace Pierre Stolze

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Pierre Stolze est l’auteur de nombreux romans tels que La Maison Usher ne chutera pas ou Armageddon 1260.Tout public

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42 hislerbdbis@orange.fr

English :

Pierre Stolze is the author of numerous novels, including La Maison Usher ne chutera pas and Armageddon 1260.

