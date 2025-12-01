Dédicace Pierre Stolze Centre commercial Géric Thionville
Dédicace Pierre Stolze Centre commercial Géric Thionville dimanche 14 décembre 2025.
Dédicace Pierre Stolze
Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Pierre Stolze est l’auteur de nombreux romans tels que La Maison Usher ne chutera pas ou Armageddon 1260.Tout public
Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42 hislerbdbis@orange.fr
English :
Pierre Stolze is the author of numerous novels, including La Maison Usher ne chutera pas and Armageddon 1260.
