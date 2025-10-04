Dédicace polar avec Isabelle Vary l’Envolée du papillon Thann

104 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Suspense, émotion et noirceur au programme avec L’Envolée du papillon. Isabelle Vary vous attend pour une rencontre et des dédicaces de son dernier polar.

Rencontrez Isabelle Vary à l’occasion de la sortie de son polar L’Envolée du papillon. Une dédicace sous le signe du suspense, entre meurtres non élucidés, souvenirs douloureux et vérités enfouies. .

English :

Suspense, emotion and darkness are the order of the day in L?Envolée du papillon. Isabelle Vary looks forward to meeting you and signing her latest thriller.

German :

Spannung, Emotionen und Düsternis stehen auf dem Programm von L’Envolée du papillon. Isabelle Vary erwartet Sie zu einem Treffen und zum Signieren ihres neuesten Kriminalromans.

Italiano :

Suspense, emozioni e oscurità sono all’ordine del giorno in L’Envolée du papillon. Isabelle Vary è lieta di incontrarvi e di firmare il suo ultimo thriller.

Espanol :

Suspense, emoción y oscuridad están a la orden del día en L’Envolée du papillon. Isabelle Vary le espera para firmar su último thriller.

