Dédicace polar Jean Barbery Le moulin maudit Thann

104 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Samedi 2025-10-18 13:00:00

2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Avec Le moulin maudit, Jean Barbery nous plonge dans un polar troublant où la forêt cache bien des secrets. Une enquête où chaque ombre semble avoir son histoire.

English :

With Le moulin maudit, Jean Barbery plunges us into a disturbing detective story where the forest hides many secrets. An investigation in which every shadow seems to have its own story.

German :

Mit Le moulin maudit entführt uns Jean Barbery in einen verstörenden Krimi, in dem der Wald viele Geheimnisse verbirgt. Eine Ermittlung, bei der jeder Schatten seine eigene Geschichte zu haben scheint.

Italiano :

Con Le moulin maudit, Jean Barbery ci immerge in un inquietante giallo in cui la foresta nasconde molti segreti. Un’indagine in cui ogni ombra sembra avere una propria storia.

Espanol :

Con Le moulin maudit, Jean Barbery nos sumerge en un inquietante thriller en el que el bosque esconde muchos secretos. Una investigación en la que cada sombra parece tener su propia historia.

