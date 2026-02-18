Dédicace & Rencontre Maison de la presse Pont-l’Évêque
Dédicace & Rencontre Maison de la presse Pont-l’Évêque samedi 7 mars 2026.
Dédicace & Rencontre
Maison de la presse 3 rue Hamelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 13:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Oeuvres de Violaine Vanoyeke
Violaine Vanoyeke vient à votre rencontre pour ses oeuvres Fou , Hatchepsout , Les premiers jeux olympiques et Meurtre aux jeux olympiques . .
Maison de la presse 3 rue Hamelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 00 10 magasin@dedicace14.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dédicace & Rencontre
Works by Violaine Vanoyeke
L’événement Dédicace & Rencontre Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Terre d’Auge Tourisme