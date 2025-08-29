Dédicace roman « Colza » Sancerre

Dédicace roman « Colza »

4 Rue des Trois Pilliers Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Venez faire dédicacer le roman « Colza » par l’auteur Guillaume Ledoux

« Dans une petite ville de province, un jeune homme, empêtré dans son travail et ses relations tragicomiques, cache un secret sa passion pour l’écriture. »

Venez découvrir le premier roman de Guillaume Ledoux , par ailleurs membre du groupe Blankass. .

4 Rue des Trois Pilliers Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 34 80

English :

Come and have the novel « Colza » signed by author Guillaume Ledoux

German :

Lassen Sie sich den Roman « Colza » vom Autor Guillaume Ledoux signieren

Italiano :

Venite a farvi autografare il romanzo « Colza » dall’autore Guillaume Ledoux

Espanol :

Ven a que te firme la novela « Colza » el autor Guillaume Ledoux

