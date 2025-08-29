Dédicace roman « Colza » Sancerre
Dédicace roman « Colza »
4 Rue des Trois Pilliers Sancerre Cher
Gratuit
Début : 2025-08-29
2025-08-29
Venez faire dédicacer le roman « Colza » par l’auteur Guillaume Ledoux
« Dans une petite ville de province, un jeune homme, empêtré dans son travail et ses relations tragicomiques, cache un secret sa passion pour l’écriture. »
Venez découvrir le premier roman de Guillaume Ledoux , par ailleurs membre du groupe Blankass. .
4 Rue des Trois Pilliers Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 34 80
English :
Come and have the novel « Colza » signed by author Guillaume Ledoux
German :
Lassen Sie sich den Roman « Colza » vom Autor Guillaume Ledoux signieren
Italiano :
Venite a farvi autografare il romanzo « Colza » dall’autore Guillaume Ledoux
Espanol :
Ven a que te firme la novela « Colza » el autor Guillaume Ledoux
