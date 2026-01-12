Dédicace Sam deLuca

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez rencontrer l’autrice Sam deLuca pour son nouveau roman, Le dernier chant du cygne . L’histoire d’une rencontre qui va tout changer entre deux personnes que tout oppose.

Livres vendus sur place .

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace Sam deLuca

L’événement Dédicace Sam deLuca Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze