Dédicace Sam deLuca Bort-les-Orgues
Dédicace Sam deLuca Bort-les-Orgues samedi 24 janvier 2026.
Dédicace Sam deLuca
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez rencontrer l’autrice Sam deLuca pour son nouveau roman, Le dernier chant du cygne . L’histoire d’une rencontre qui va tout changer entre deux personnes que tout oppose.
Livres vendus sur place .
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dédicace Sam deLuca
L’événement Dédicace Sam deLuca Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze