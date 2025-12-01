Dédicace Sandrine BUISSON Maison de la presse Gannat
Dédicace Sandrine BUISSON Maison de la presse Gannat samedi 13 décembre 2025.
Dédicace Sandrine BUISSON
Maison de la presse 40 Grande rue Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:30:00
fin : 2025-12-13 12:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez rencontrer l’autrice et découvrir l’univers tendre de Nouky ! Une séance chaleureuse, parfaite pour offrir un joli livre dédicacé.
.
Maison de la presse 40 Grande rue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 02 63
English :
Come and meet the author and discover the tender world of Nouky! A warm session, perfect for giving away a lovely signed book.
L’événement Dédicace Sandrine BUISSON Gannat a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Val de Sioule