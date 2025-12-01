Dédicace Sandrine BUISSON Maison de la presse Gannat

Dédicace Sandrine BUISSON

Maison de la presse 40 Grande rue Gannat Allier

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 12:30:00

2025-12-13

Venez rencontrer l’autrice et découvrir l’univers tendre de Nouky ! Une séance chaleureuse, parfaite pour offrir un joli livre dédicacé.

Maison de la presse 40 Grande rue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 02 63

Come and meet the author and discover the tender world of Nouky! A warm session, perfect for giving away a lovely signed book.

