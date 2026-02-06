Dédicace Sandy Bizzozero Thionville
Dédicace Sandy Bizzozero Thionville samedi 28 février 2026.
Dédicace Sandy Bizzozero
46 rue de Paris Thionville Moselle
Sandy Bizzozero signe un nouveau roman La brume sous les tours et viendra à votre rencontre pour une séance de dédicaces dans notre librairie.Tout public
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
Sandy Bizzozero has signed a new novel, La brume sous les tours , and will be coming to meet you for a signing session in our bookshop.
