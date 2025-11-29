Dédicace Soleano Rodrigues Nanteuil-le-Haudouin
Dédicace Soleano Rodrigues Nanteuil-le-Haudouin samedi 29 novembre 2025.
Dédicace Soleano Rodrigues
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez retourver la suite de Pain d’Epice lors d’une séance de dédicace
Samedi 29 novembre 2025
de 14h à 17h
Salon de thé littéraire Milie Rose
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
English :
Come and review the sequel to Pain d’Epice at a signing session
Saturday, November 29, 2025
from 2pm to 5pm
Milie Rose literary tea room
German :
Kommen Sie zu einer Signierstunde, um die Fortsetzung von Lebkuchen zu lesen
Samstag, 29. November 2025
von 14:00 bis 17:00 Uhr
Literarisches Teehaus Milie Rose
Italiano :
Venite a recensire il seguito di Pain d’Epice durante una sessione di autografi
Sabato 29 novembre 2025
dalle 14.00 alle 17.00
Sala da tè letteraria Milie Rose
Espanol :
Venga a repasar la secuela de Pain d’Epice en una sesión de firmas
Sábado 29 de noviembre de 2025
de 14:00 a 17:00
Salón de té literario Milie Rose
