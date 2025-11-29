Dédicace Soleano Rodrigues

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez retourver la suite de Pain d’Epice lors d’une séance de dédicace

Samedi 29 novembre 2025

de 14h à 17h

Salon de thé littéraire Milie Rose

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

English :

Come and review the sequel to Pain d’Epice at a signing session

Saturday, November 29, 2025

from 2pm to 5pm

Milie Rose literary tea room

German :

Kommen Sie zu einer Signierstunde, um die Fortsetzung von Lebkuchen zu lesen

Samstag, 29. November 2025

von 14:00 bis 17:00 Uhr

Literarisches Teehaus Milie Rose

Italiano :

Venite a recensire il seguito di Pain d’Epice durante una sessione di autografi

Sabato 29 novembre 2025

dalle 14.00 alle 17.00

Sala da tè letteraria Milie Rose

Espanol :

Venga a repasar la secuela de Pain d’Epice en una sesión de firmas

Sábado 29 de noviembre de 2025

de 14:00 a 17:00

Salón de té literario Milie Rose

L’événement Dédicace Soleano Rodrigues Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois