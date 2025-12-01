Dédicace Sophie PULS Saumur

Dédicace Sophie PULS

10 décembre 2025 de 15h à 17h

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

Sophie Puls, artiste illustratrice saumuroise, dédicace son album jeunesse.

Sophie PULS dédicace son album Mais où vont les camions ?

L’illustratice saumuroise présentera plusieurs planches originales du livre lors des cette rencontre avec le public. Cet album tout-carton, édité par HongFei, a été sélectionné par la fondation Action Enfance pour son prix littéraire dans la catégorie Poucet. Mais où vont les camions est le premier d’une collection dont le deuxième livre paraîtra en mars prochain.

Mercredi 10 décembre 2025 de 15h à 17h. .

Place du puits neuf Saumur 49400 Maine-et-Loire
+33 6 78 18 21 06
sophie@sophiepuls.com

Sophie Puls, an illustrator from Saumur, signs her children’s album.

