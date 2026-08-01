Dédicace Toupoil, la BD-Nature des enfants avec Serge Monfort Boutique L’ÉPHÉMÈRE, Salle Yves Nouvel Le Faou
samedi 1 août 2026 · Boutique L'ÉPHÉMÈRE, Salle Yves Nouvel · Le Faou
Informations pratiques
Le Faou
Dédicace Toupoil, la BD-Nature des enfants avec Serge Monfort
Boutique L’ÉPHÉMÈRE, Salle Yves Nouvel 1 Rue du Général de Gaulle Le Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-21 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-21
Dans le cadre de la boutique L’Éphémère 2026, les éditions Crayon Vert présentent TOUPOIL, la BD-nature des enfants, de Serge Monfort (scénario, dessin, couleurs. Albums, cartes postales et ex-libris y seront en expo-vente jusqu’au 30 août. L’auteur y dédicacera ses albums le vendredi 24 juillet, de 10 h 30 à 18 h 30.
Toupoil est une BD d’aventures de première lecture. C’est aussi une BD animalière de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui. C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.
Diffusion en librairie Makassar Diffusion distribution / commande@makassar-diffusion.com. Prix 14 € l’album. .
Boutique L’ÉPHÉMÈRE, Salle Yves Nouvel 1 Rue du Général de Gaulle Le Faou 29590 Finistère Bretagne
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L’événement Dédicace Toupoil, la BD-Nature des enfants avec Serge Monfort Le Faou a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime