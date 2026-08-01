Dédicace Toupoil, la BD-Nature des enfants avec Serge Monfort Boutique L’ÉPHÉMÈRE, Salle Yves Nouvel Le Faou

Informations pratiques

Le Faou

Dédicace Toupoil, la BD-Nature des enfants avec Serge Monfort

Boutique L’ÉPHÉMÈRE, Salle Yves Nouvel 1 Rue du Général de Gaulle Le Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-21

Dans le cadre de la boutique L’Éphémère 2026, les éditions Crayon Vert présentent TOUPOIL, la BD-nature des enfants, de Serge Monfort (scénario, dessin, couleurs. Albums, cartes postales et ex-libris y seront en expo-vente jusqu’au 30 août. L’auteur y dédicacera ses albums le vendredi 24 juillet, de 10 h 30 à 18 h 30.

Toupoil est une BD d’aventures de première lecture. C’est aussi une BD animalière de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui. C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

Diffusion en librairie Makassar Diffusion distribution / commande@makassar-diffusion.com. Prix 14 € l’album. .

Boutique L’ÉPHÉMÈRE, Salle Yves Nouvel 1 Rue du Général de Gaulle Le Faou 29590 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dédicace Toupoil, la BD-Nature des enfants avec Serge Monfort Le Faou a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime