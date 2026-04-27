Dédicace vente Patrick Hervé Librairie l’ivresse des mots Lampaul-Guimiliau
Dédicace vente Patrick Hervé Librairie l’ivresse des mots Lampaul-Guimiliau mercredi 6 mai 2026.
Lampaul-Guimiliau
Dédicace vente Patrick Hervé
Librairie l’ivresse des mots 4, rue Saint-Sauveur Lampaul-Guimiliau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Vente et signature de son livre Manuel de savoir-vivre en fest-noz de Patrick Hervé (nono). .
Librairie l’ivresse des mots 4, rue Saint-Sauveur Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 67 95 19
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English : Dédicace vente Patrick Hervé
L’événement Dédicace vente Patrick Hervé Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX