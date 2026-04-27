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Dédicace vente Patrick Hervé Librairie l’ivresse des mots Lampaul-Guimiliau

Dédicace vente Patrick Hervé Librairie l’ivresse des mots Lampaul-Guimiliau mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Librairie l'ivresse des mots

Adresse : 4, rue Saint-Sauveur

Ville : 29400 Lampaul-Guimiliau

Département : Finistère

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Lampaul-Guimiliau

Dédicace vente Patrick Hervé

Librairie l’ivresse des mots 4, rue Saint-Sauveur Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Vente et signature de son livre Manuel de savoir-vivre en fest-noz de Patrick Hervé (nono).   .

Librairie l’ivresse des mots 4, rue Saint-Sauveur Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 67 95 19 

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English : Dédicace vente Patrick Hervé

L’événement Dédicace vente Patrick Hervé Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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