Informations pratiques

Thionville

Dédicace Victoria Lecointe

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Romancière française et résidente luxembourgeoise, Victoria Lecointe vous présentera ses deux romans : « Vous ne savez pas de quoi demain sera fait » qui a reçu le deuxième Prix du roman Bien-Etre 2023 et « Les murmures du ventre ».Tout public

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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

French novelist and Luxembourg resident Victoria Lecointe will present her two novels: « You Don’t Know What Tomorrow Will Bring, » which won second prize in the 2023 Well-Being Novel Award, and « The Whispers of the Belly. »

L’événement Dédicace Victoria Lecointe Thionville a été mis à jour le 2026-09-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME