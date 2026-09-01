Dédicace Victoria Lecointe Thionville
samedi 19 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Dédicace Victoria Lecointe
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Romancière française et résidente luxembourgeoise, Victoria Lecointe vous présentera ses deux romans : « Vous ne savez pas de quoi demain sera fait » qui a reçu le deuxième Prix du roman Bien-Etre 2023 et « Les murmures du ventre ».Tout public
0 .
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
French novelist and Luxembourg resident Victoria Lecointe will present her two novels: « You Don’t Know What Tomorrow Will Bring, » which won second prize in the 2023 Well-Being Novel Award, and « The Whispers of the Belly. »
L’événement Dédicace Victoria Lecointe Thionville a été mis à jour le 2026-09-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Fête foraine d’automne Thionville 16 septembre 2026
- Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville 16 septembre 2026
- Présentation de livres d’artistes Thionville 16 septembre 2026
- Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville 16 septembre 2026
- Etudiants à Thionville Thionville 17 septembre 2026