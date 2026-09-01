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AGENDA · Thionville

Dédicace Victoria Lecointe Thionville

samedi 19 septembre 2026 · Thionville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
46 rue de Paris
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Thionville

Dédicace Victoria Lecointe

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Romancière française et résidente luxembourgeoise, Victoria Lecointe vous présentera ses deux romans : « Vous ne savez pas de quoi demain sera fait » qui a reçu le deuxième Prix du roman Bien-Etre 2023 et « Les murmures du ventre ».Tout public
0  .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01  thionvillecentre@hisler.fr

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English :

French novelist and Luxembourg resident Victoria Lecointe will present her two novels: « You Don’t Know What Tomorrow Will Bring, » which won second prize in the 2023 Well-Being Novel Award, and « The Whispers of the Belly. »

L’événement Dédicace Victoria Lecointe Thionville a été mis à jour le 2026-09-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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