Dédicace Zoé Lazo Librairie Page et Plume Limoges
Dédicace Zoé Lazo Librairie Page et Plume Limoges samedi 18 avril 2026.
Dédicace Zoé Lazo
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Page et Plume accueille Zoé Lazo pour son livre Le sang du bonheur publié aux Nouvelles éditions Mégalithes.
LE LIVRE
1861, Bleunoie en Limousin. Ce village hanté, peuplé de Français et d’Anglais, est le théâtre d’étranges possessions. L’inspecteur Corentin de Calésie conclut à un empoisonnement, mais son assistante Hermione Savrodec, convaincue du surnaturel et envoyée par le duc de Persigny, évoque une entité maléfique. Entre poupées à la belladone, lépreuse errante et jeunes femmes victimes de morts atroces, quel mal se cache derrière ces crimes ?
L’AUTEUR
Zoé Lazo est née à Bourg-la-Reine en 2002. Actuellement étudiante en Master Fabrique de la littérature à l’Université de Limoges. Elle est autrice du roman policier Le Sang du Bonheur, elle a également publié en 2020 un poème en hommage aux Enfants de Beyssenac dans la Guerre de 1914-1918. .
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54
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English : Dédicace Zoé Lazo
L’événement Dédicace Zoé Lazo Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole
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