Dédicaces à la Librairie de la Plage Bernard LARHANT Bénodet lundi 27 octobre 2025.
4 Avenue de la Plage Bénodet Finistère
Début : 2025-10-27 09:30:00
fin : 2025-10-27 12:30:00
2025-10-27
Ce lundi 27 octobre, de 9h30 à 12h30, Bernard LARHANT sera présent pour une séance de dédicace. L’auteur breton, connu pour ses romans policiers, présentera son nouvel opus Huis clos à Bénodet . Dans ce roman, la profileuse Agnès Delacour doit résoudre une affaire délicate mêlant politique et suspense. Venez rencontrer l’auteur et découvrir l’univers captivant de ses enquêtes ancrées en Bretagne. .
4 Avenue de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 17 98
