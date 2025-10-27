Dédicaces à la Librairie de la Plage Bernard LARHANT Bénodet

4 Avenue de la Plage Bénodet Finistère

Ce lundi 27 octobre, de 9h30 à 12h30, Bernard LARHANT sera présent pour une séance de dédicace. L’auteur breton, connu pour ses romans policiers, présentera son nouvel opus Huis clos à Bénodet . Dans ce roman, la profileuse Agnès Delacour doit résoudre une affaire délicate mêlant politique et suspense. Venez rencontrer l’auteur et découvrir l’univers captivant de ses enquêtes ancrées en Bretagne. .

4 Avenue de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 17 98

