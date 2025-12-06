Dédicaces à la Maison de la Presse La Maison de la Presse Chrysalivres Fuveau

Dédicaces à la Maison de la Presse

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 18h.

De 10h à 18h. La Maison de la Presse Chrysalivres 9 Boulevard Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Des auteurs français seront présents sur Fuveau et vous présenteront leurs derniers ouvrages!

Une bonne idée de cadeau pour Noël un livre dédicacé par son auteur….

Auteurs en dédicaces

Serge SCOTTO les 06 et 07/12 .

La Maison de la Presse Chrysalivres 9 Boulevard Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 58 73 62

English :

French authors will be on hand in Fuveau to present their latest works!

A great Christmas gift idea: a book signed by its author….

