Dédicaces avec Marine Caron, auteur Ault

Dédicaces avec Marine Caron, auteur

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Gratuit

Début : 2025-08-08 16:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Venez rencontrer Marine Caron, auteur, habitante de la Somme, territoire qu’elle affectionne tout particulièrement. Dans un premier roman intitulé « Les lueurs du parfum », elle a souhaité concilier sa passion pour le genre policier et son amour pour sa région, avec une volonté de faire découvrir celle-ci au travers de ses magnifiques paysages. Elle obtient le Prix littéraire du Polar de la Baie de Somme 2024 à Cayeux-sur-Mer. « Les nuances des couleurs », son second

roman policier, parait en avril 2025 et dans cette nouvelle enquête, entre Saint-Valery-sur-Somme et Ault, deux

histoires se rencontrent. Passé et présent se rejoignent. Josépha saura-telle trouver la clé pour résoudre l’énigme de ces nuances de couleurs ?

