Dédicaces de Cédric Rancier Place René Medernach Hettange-Grande
Dédicaces de Cédric Rancier Place René Medernach Hettange-Grande mercredi 19 novembre 2025.
Dédicaces de Cédric Rancier
Place René Medernach Bibliothèque municipale Le Marque Page Hettange-Grande Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-19 10:00:00
fin : 2025-11-19 12:00:00
2025-11-19
Avis aux amateurs de lecture, l’auteur de romans policiers et fantasy Cédric Rancier est en séance de dédicaces à la blibliothèque.
Ne manquez pas ce rendez-vous pour échanger avec lui, découvrir son univers et faire signer votre livre préféré.Tout public
Place René Medernach Bibliothèque municipale Le Marque Page Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 9 53 33 72 44 bibliotheque@hettange-grande.fr
English :
For all you book lovers out there, Cédric Rancier, author of detective and fantasy novels, is holding a book signing at the blibliothèque.
Don’t miss this opportunity to chat with him, discover his world and get your favorite book signed.
German :
Lesefreunde aufgepasst: Der Autor von Kriminal- und Fantasyromanen Cédric Rancier gibt in der Bibliothek eine Signierstunde.
Lassen Sie sich diesen Termin nicht entgehen, um mit ihm zu diskutieren, seine Welt zu entdecken und Ihr Lieblingsbuch signieren zu lassen.
Italiano :
Gli amanti dei libri prendano nota: l’autore di gialli e fantasy Cédric Rancier terrà un autografo presso la blibliothèque.
Non perdete l’occasione di chiacchierare con lui, scoprire il suo mondo e farvi autografare il vostro libro preferito.
Espanol :
Atención, amantes de la lectura: Cédric Rancier, autor de novela negra y fantástica, firma libros en la blibliothèque.
No se pierda la oportunidad de charlar con él, descubrir su universo y conseguir que le firme su libro favorito.
