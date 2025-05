Dédicaces de Michel de Trez – Carentan-les-Marais, 5 juin 2025 10:00, Carentan-les-Marais.

Manche

Dédicaces de Michel de Trez 2 Village de l'Amont Carentan-les-Marais Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-05 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-05

Séance de dédicaces de Michel De Trez. Présentation du volume 4 de la série CARENTAN.

2 Village de l’Amont

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie contact@dday-experience.com

English : Dédicaces de Michel de Trez

Michel De Trez signing session. Presentation of volume 4 of the CARENTAN series.

German :

Autogrammstunde von Michel De Trez. Vorstellung von Band 4 der Reihe CARENTAN.

Italiano :

Sessione di firme con Michel De Trez. Presentazione del quarto volume della serie CARENTAN.

Espanol :

Sesión de firmas con Michel De Trez. Presentación del volumen 4 de la serie CARENTAN.

