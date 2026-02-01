[Dédicaces] Druart Nicolas Médiathèque Jean-Renoir Dieppe

[Dédicaces] Druart Nicolas

La médiathèque Jean-Renoir de Dieppe accueille Nicolas Druart, auteur de romans policiers, pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Auteur originaire du sud de la France, Nicolas Druart viendra à la rencontre du public pour présenter et dédicacer son dernier roman, Immersion, un polar qui connaît un large succès depuis sa parution. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec l’auteur autour de son univers, de son travail d’écriture et des thèmes abordés dans son œuvre.

Un rendez-vous privilégié pour les amateurs de romans noirs et de littérature policière, mais aussi pour tous les curieux désireux de découvrir un auteur contemporain.

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire auprès de La Maison de la Presse Les Halles (en magasin ou via son site internet) ou directement auprès de la médiathèque. .

