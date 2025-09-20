Dédicaces du roman LADY MOND de Joël Raguénès à la mairie de Belle-Isle Rue Crec’h Ugen Paimpol
Rue Crec'h Ugen Mairie de Belle-Isle-en-Terre Paimpol Côtes-d'Armor
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20
Dans le cadre d’une journée consacrée à Lady Mond, Joël Raguénès vient dédicacer son roman à la mairie de Belle-Isle-en-Terre. Édité en 2025 chez Calmann-Lévy, « Lady Mond » retrace la vie extraordinaire de Marie-Louise Le Manac’h, fille de meunier bellislois devenue l’une des femmes les plus riches de son époque. Des photographies anciennes et anecdotes seront également présentées aux visiteurs pour répondre à leurs questions historiques. Une balade patrimoine dans Belle-Isle partira de la mairie à 14h30. .
Rue Crec'h Ugen Mairie de Belle-Isle-en-Terre Paimpol 22810 Côtes-d'Armor Bretagne
