Dédicaces du scénariste et dessinateur Bruno Bertin Amboise

Dédicaces du scénariste et dessinateur Bruno Bertin Amboise mercredi 22 octobre 2025.

Dédicaces du scénariste et dessinateur Bruno Bertin

Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 13:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Retrouvez Bruno Bertin, scénariste et dessinateur de la BD Vick et Vicky, pour une séance de dédicaces à l’office de tourisme le mercredi 22 octobre 2025 de 10h à 13h.

À l’occasion de la sortie de la BD et de l’intégrale de la nouvelle aventure de Vick et Vicky, retrouvez Bruno Bertin, scénariste et dessinateur de la bande dessinée, pour une séance de dédicaces à l’office de tourisme d’Amboise !

Rendez-vous le mercredi 22 octobre 2025 de 10h à 13h.

BD 12€

Intégrale 24€ .

Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 34 72 00 64 contact@amboise-valdeloire.com

English : Signings by scriptwriter and illustrator Bruno Bertin

Meet Bruno Bertin, writer and illustrator of the comic book Vick et Vicky, for a book signing at the tourist office on Wednesday 22 October 2025 from 10am to 1pm.

German :

Treffen Sie Bruno Bertin, den Drehbuchautor und Zeichner des Comics Vick und Vicky, am Mittwoch, den 22. Oktober 2025 von 10:00 bis 13:00 Uhr zu einer Signierstunde in der Touristeninformation.

Italiano :

Incontro con Bruno Bertin, scrittore e disegnatore del fumetto Vick e Vicky, in occasione di una sessione di autografi presso l’Ufficio del Turismo mercoledì 22 ottobre 2025 dalle 10.00 alle 13.00.

Espanol : Dedicatorias del guionista y dibujante Bruno Bertin

Reúnete con Bruno Bertin, guionista y dibujante del cómic Vick et Vicky, para una sesión de firmas en la oficina de turismo el miércoles 22 de octubre de 2025, de 10:00 a 13:00.

L’événement Dédicaces du scénariste et dessinateur Bruno Bertin Amboise a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE AMBOISE