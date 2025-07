Dédicaces estivales Quai Voltaire Langeac

Dédicaces estivales Quai Voltaire Langeac jeudi 7 août 2025.

Dédicaces estivales

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

La Médiathèque de Langeac, en partenariat avec la librairie Grenouille, vous invite à rencontrer des auteur.e.s locaux lors de rendez-vous dédicaces organisés chaque jeudi matin, de 9h à 12h, tout au long de l’été.

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

The Médiathèque de Langeac, in partnership with the Grenouille bookshop, invites you to meet local authors at book signings organized every Thursday morning, from 9am to 12pm, throughout the summer.

German :

Die Mediathek von Langeac lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Grenouille dazu ein, den ganzen Sommer über jeden Donnerstagmorgen von 9 bis 12 Uhr lokale Autoren bei Signierstunden zu treffen.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Langeac, in collaborazione con la libreria Grenouille, vi invita a incontrare gli autori locali in occasione delle presentazioni di libri organizzate ogni giovedì mattina dalle 9 alle 12 per tutta l’estate.

Espanol :

La mediateca de Langeac, en colaboración con la librería Grenouille, le invita a conocer a los autores locales en las firmas de libros organizadas todos los jueves por la mañana, de 9 a 12 h, durante todo el verano.

