Dédicaces Jean-Louis REY, Les Portes de la Vallée d’Ossau Librairie La Curieuse Arudy

Dédicaces Jean-Louis REY, Les Portes de la Vallée d'Ossau

Librairie La Curieuse 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Venez rencontrer Jean-Louis Rey pour une séance de dédicace de son livre Les portes de la vallée d’Ossau (éditions Monhélios).

Visiter la vallée en découvrant son petit patrimoine. De Rébénacq à Laruns, la visite de 18 villages ossalois et de leurs portes si caractéristiques de la montagne et des activités qui en découlent. A la (re)découverte d’un petit patrimoine, souvent ignoré, qui en dit long pourtant sur l’histoire des habitants des lieux. Livre abondamment illustré. .

+33 5 59 06 96 26 lacurieuselibrairietroquet@gmail.com

