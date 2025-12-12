Dédicaces Jean-Louis REY, Les Portes de la Vallée d’Ossau Librairie La Curieuse Arudy
2025-12-13
Venez rencontrer Jean-Louis Rey pour une séance de dédicace de son livre Les portes de la vallée d’Ossau (éditions Monhélios).
Visiter la vallée en découvrant son petit patrimoine. De Rébénacq à Laruns, la visite de 18 villages ossalois et de leurs portes si caractéristiques de la montagne et des activités qui en découlent. A la (re)découverte d’un petit patrimoine, souvent ignoré, qui en dit long pourtant sur l’histoire des habitants des lieux. Livre abondamment illustré. .
Librairie La Curieuse 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 96 26 lacurieuselibrairietroquet@gmail.com
