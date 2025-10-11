Dédicaces Martina Craveia Librairie Ondine Dinard

Séance de dédicaces de Martina Craveia, autrice du récit »Les six femmes de ma vie » (Cité des Livres) à la Librairie Ondine.

Après une évasion au Long Cours, j’ai jeté l’ancre à Dinard où, chercheuse de vie, j’ai trempé ma plume dans l’encre violette de mon enfance pour rendre hommage aux femmes de ma famille, humbles et silencieuses, fortes d’une lumière intérieure, admirables au fil des épreuves qu’elles ont traversées. Je leur voue une reconnaissance éternelle …

Je vous attends Mesdames, mais j’invite aussi les Messieurs à naviguer sur le fleuve du temps, avec ce qu’il faudra de voilure, pour une plaidoirie à cœur ouvert, afin d’inventer ensemble un monde en faveur des femmes. .

Librairie Ondine 28, rue Levavasseur Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 17 73

