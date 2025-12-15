Dédicaces Mayana Itoïz Le loup en slip Librairie La Curieuse Arudy

Dédicaces Mayana Itoïz Le loup en slip

Librairie La Curieuse 5 Rue de l’Église Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Venez rencontrer Mayana Itoïz pour une séance de dédicace de son dernier tome de la collection Le loup en slip (éditions Dargaux), co-écrit avec Paul Cauuet et Wilfrid Lupano.

Loin de l’archétype du loup aux grandes dents qui dévore les enfants, le héros de Wilfrid Lupano, Mayana ltoïz et Paul Cauuet, vêtu de son slip rayé rouge et blanc, va vite montrer que les loups ne méritent pas leur mauvaise réputation.

A cette occasion, La Curieuse librairie relance le concours du slip à compter du 1er décembre! Invente et confectionne le slip de qui tu veux, ramène ton slip à La Curieuse. .

