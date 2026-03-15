Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à la salle des Ecrouettes dans l’Abbaye de Paimpont Abbaye de Paimpont Paimpont

Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à la salle des Ecrouettes dans l’Abbaye de Paimpont

Abbaye de Paimpont 3 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Office de tourisme de Brocéliande a le plaisir d’accueillir Denez Prigent, artiste aux univers puissants et figure emblématique de la musique bretonne, pour une séance de dédicaces le samedi 4 avril après-midi à partir de 14h à la salle des Ecrouettes, dans l’Abbaye de Paimpont.

Venez échanger avec lui, faites dédicacer vos ouvrages (CD, livres, reproductions ou encore cartes disponibles sur place et dans la boutique de l’Office de tourisme de Brocéliande Paimpont).

Accès libre et ouvert à tous.

Profitez également de votre venue pour découvrir l’exposition

À l’encre des légendes , une création originale, imaginée et dessinée par Denez Prigent lui-même.

Un voyage artistique, une exposition dans cet espace suspendu où le dessin devient parole et l’encre, mémoire vivante des légendes.

Exposition dans deux salles

– Salle des Ecrouettes, dans l’Abbaye de Paimpont Exposition en accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h.

– Salle d’exposition de Brocéliande, La Porte des Secrets Exposition en accès libre sur les horaires d’ouverture de l’office de tourisme de Brocéliande. .

Abbaye de Paimpont 3 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

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English :

L’événement Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à la salle des Ecrouettes dans l’Abbaye de Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme de Brocéliande