Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à l’Office de Tourisme de Brocéliande Office de tourisme de Brocéliande Paimpont

Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à l’Office de Tourisme de Brocéliande

Office de tourisme de Brocéliande 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’Office de tourisme de Brocéliande a le plaisir d’accueillir Denez Prigent, artiste aux univers puissants et figure emblématique de la musique bretonne, pour une séance de dédicaces le vendredi 3 avril après-midi à partir de 14h.

Venez échanger avec lui, faire dédicacer vos ouvrages (CD, vinyles, livres, reproductions ou encore cartes disponibles à la boutique de l’Office de tourisme).

Accès libre et ouvert à tous.

Profitez également de votre venue pour découvrir notre exposition

À l’encre des légendes , une création originale, imaginée et dessinée par Denez Prigent lui-même.

Un voyage artistique, une exposition dans cet espace suspendu où le dessin devient parole et l’encre, mémoire vivante des légendes.

Exposition dans deux salles

– Salle d’exposition de Brocéliande, La Porte des Secrets Exposition en accès libre sur les horaires d’ouverture de l’office de tourisme de Brocéliande.

– Salle des Ecrouettes, dans l’Abbaye de Paimpont Exposition en accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h. .

Office de tourisme de Brocéliande 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

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English :

L’événement Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à l’Office de Tourisme de Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme de Brocéliande