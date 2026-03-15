Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à l’Office de Tourisme de Brocéliande Office de tourisme de Brocéliande Paimpont
Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à l’Office de Tourisme de Brocéliande Office de tourisme de Brocéliande Paimpont vendredi 3 avril 2026.
Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à l’Office de Tourisme de Brocéliande
Office de tourisme de Brocéliande 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
L’Office de tourisme de Brocéliande a le plaisir d’accueillir Denez Prigent, artiste aux univers puissants et figure emblématique de la musique bretonne, pour une séance de dédicaces le vendredi 3 avril après-midi à partir de 14h.
Venez échanger avec lui, faire dédicacer vos ouvrages (CD, vinyles, livres, reproductions ou encore cartes disponibles à la boutique de l’Office de tourisme).
Accès libre et ouvert à tous.
Profitez également de votre venue pour découvrir notre exposition
À l’encre des légendes , une création originale, imaginée et dessinée par Denez Prigent lui-même.
Un voyage artistique, une exposition dans cet espace suspendu où le dessin devient parole et l’encre, mémoire vivante des légendes.
Exposition dans deux salles
– Salle d’exposition de Brocéliande, La Porte des Secrets Exposition en accès libre sur les horaires d’ouverture de l’office de tourisme de Brocéliande.
– Salle des Ecrouettes, dans l’Abbaye de Paimpont Exposition en accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h. .
Office de tourisme de Brocéliande 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
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L’événement Dédicaces Rencontrez Denez Prigent à l’Office de Tourisme de Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme de Brocéliande