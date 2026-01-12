Dédicaces Sandra Bassano et François Deseine Bort-les-Orgues

Dédicaces Sandra Bassano et François Deseine

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez rencontrer Sandra Bassano et François Deseine pour leur nouveau romain Dernier mot , écrit à quatre mains. Roman épistolaire entre un homme accusé et emprisonné à tort et son ex-femme.

Livres vendus sur place .

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com

