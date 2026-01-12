Dédicaces Sandra Bassano et François Deseine Bort-les-Orgues
Dédicaces Sandra Bassano et François Deseine
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze
2026-03-07
Venez rencontrer Sandra Bassano et François Deseine pour leur nouveau romain Dernier mot , écrit à quatre mains. Roman épistolaire entre un homme accusé et emprisonné à tort et son ex-femme.
Livres vendus sur place .
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com
