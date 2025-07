Dédicasse Alexandre Martin Créateur de Jeux Celtiques Paimpont

Dédicasse Alexandre Martin Créateur de Jeux Celtiques

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Les légendes prennent vie avec le créateur des jeux Dragon Breizh,

Monstres à Camelot, Graaaaal que le meilleur Graal et L’Ankou des

jeux celtiques, drôles et épiques pour petits et grands ! Venez jouer,

rire et plonger dans l’univers enchanté de Brocéliande ! .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

L’événement Dédicasse Alexandre Martin Créateur de Jeux Celtiques Paimpont a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de Brocéliande