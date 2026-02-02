Dédikatz Médiathèque de Cognac Cognac

Dédikatz

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

DÉDIKATZ se situe à la croisée de la performance artistique et de la dédicace, où l’artiste, véritable maître du jeu, fait de chaque œuvre un défi à relever pour le public.

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

DÉDIKATZ is at the crossroads of performance art and dedication, where the artist, a true master of the game, makes each work a challenge for the public.

