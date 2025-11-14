Dedo, « Apocalypse Now Now » Théâtre 100 Noms Nantes

Dedo, « Apocalypse Now Now » Théâtre 100 Noms Nantes vendredi 14 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 21:15 – 22:30

Gratuit : non De 12 € à 24 € Tout public

Dedo revient sur scène avec un tout nouveau spectacle aussi corrosif que délirant.Préparez-vous à être entraîné dans un tourbillon d’absurde, d’humour noir et de réflexions acerbes dont l’œil du cyclone est la question brûlante : la fin du monde est-elle pour la semaine prochaine un peu avant midi ?Avec son style unique, alliant ironie mordante et philosophie Rock’n’roll, il explore les signes d’un effondrement qui se rapproche dangereusement…Entre un perroquet obsessionnel, un robot humoriste ou un japonais agressif mais gourmet, vous avez quelques ingrédients d’un one-man-show explosif et percutant qui nous rappelle qu’au milieu du chaos, il reste toujours l’humour en guise de pansement, qui rend le futur, même apocalyptique, plus supportable.Mais c’est quand même mieux si vous avez une mutuelle.Durée : 1h15Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00