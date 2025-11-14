Dedo : Apocalypse Now Now Théâtre 100 Noms Nantes

Dedo : Apocalypse Now Now Vendredi 14 novembre, 21h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

12 € à 24 €

Début : 2025-11-14T21:15:00 – 2025-11-14T22:30:00

Fin : 2025-11-14T21:15:00 – 2025-11-14T22:30:00

Seul-en-scène

Dedo revient sur scène avec un tout nouveau spectacle aussi corrosif que délirant.

Préparez-vous à être entraîné dans un tourbillon d’absurde, d’humour noir et de réflexions acerbes dont l’œil du cyclone est la question brûlante : la fin du monde est-elle pour la semaine prochaine un peu avant midi ?

Avec son style unique, alliant ironie mordante et philosophie rock’n’roll, il explore les signes d’un effondrement qui se rapproche dangereusement…

Entre un perroquet obsessionnel, un robot humoriste ou un japonais agressif mais gourmet, vous avez quelques ingrédients d’un one-man-show explosif et percutant qui nous rappelle qu’au milieu du chaos, il reste toujours l’humour en guise de pansement, qui rend le futur, même apocalyptique, plus supportable.

Mais c’est quand même mieux si vous avez une mutuelle.

Déconseillé aux moins de 16 ans

Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Seul-en-scène nantes nantes métropole