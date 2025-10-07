Dee Dee Bridgewater Le Colisée Lens

Dee Dee Bridgewater Le Colisée Lens mardi 7 octobre 2025.

Dee Dee Bridgewater Le Colisée

12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Quand le jazz rencontre les racines du blues, Dee Dee Bridgewater enflamme la scène avec intensité, liberté et passion.

Icône mondiale du jazz, Dee Dee Bridgewater revient à ses origines musicales dans un spectacle vibrant dédié au blues. À travers sa voix puissante et son charisme incandescent, elle livre un voyage intime et engagé, évoquant identité, féminité, luttes sociales et amour. Sensuelle, explosive et profondément humaine, elle captive son public dans une performance qui dépasse le simple concert — une véritable odyssée émotionnelle. .

12 rue de Paris Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr

English :

When jazz meets blues roots, Dee Dee Bridgewater ignites the stage with intensity, freedom and passion.

German :

Wenn der Jazz auf die Wurzeln des Blues trifft, entflammt Dee Dee Bridgewater die Bühne mit Intensität, Freiheit und Leidenschaft.

Italiano :

Quando il jazz incontra le radici del blues, Dee Dee Bridgewater infiamma il palco con intensità, libertà e passione.

Espanol :

Cuando el jazz se une a las raíces del blues, Dee Dee Bridgewater enciende el escenario con intensidad, libertad y pasión.

L’événement Dee Dee Bridgewater Le Colisée Lens a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme de Lens-Liévin