DEE NASTY + DJ FLY Tours vendredi 14 novembre 2025.

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 23:30:00

2025-11-14

Deux légendes qui vont scratcher plusieurs décennies de Hip-Hop, sans jamais avoir peur d’élargir les cases du genre, entre scratchs, rap, électro et funk pour ambiancer le plus beau des dancefloors !

Sans les platines, le Hip-Hop n’aurait peut-être jamais vu le jour, l’élément fondateur de cette culture âgée de plus d’un demi-siècle étant bien sur le travail et le rôle fondamental du DJ.

Et quoi de mieux pour illustrer ce propos que de convier deux pointures du genre, à savoir Dee Nasty qui, de Radio Nova au terrain vague de La Chapelle va vite devenir l’un des pères fondateurs de la culture Hip-Hop en France, et DJ Fly, platiniste de haut vol depuis plus de 20 ans et plusieurs fois champion du monde DMC.

Deux légendes qui vont scratcher plusieurs décennies de Hip-Hop, sans jamais avoir peur d’élargir les cases du genre, entre scratchs, rap, électro et funk pour ambiancer le plus beau des dancefloors ! .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Two legends who will scratch several decades of Hip-Hop, never afraid to stretch the genre?s boundaries, between scratch, rap, electro and funk to set the most beautiful dancefloors alight!

Zwei Legenden, die mehrere Jahrzehnte Hip-Hop scratchen werden, ohne jemals davor zurückzuschrecken, die Grenzen des Genres zu erweitern, zwischen Scratching, Rap, Elektro und Funk, um den schönsten aller Dancefloors in Stimmung zu bringen!

Due leggende che graffiano attraverso diversi decenni di hip-hop, senza mai temere di allargare i confini del genere, combinando scratch, rap, electro e funk per infiammare il dancefloor!

Dos leyendas que se abrirán camino a través de varias décadas de hip-hop, sin miedo a ampliar los límites del género, combinando scratch, rap, electro y funk para incendiar la pista de baile

