DEEDA’Bicyclette chez Anthony Delas, Ferme de Barraguin, Goos

DEEDA’Bicyclette chez Anthony Delas Samedi 6 juin, 10h00 Ferme de Barraguin Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Cette année, trois agriculteurs landais ayant participé à un projet de plantation avec l’association Des Enfants et des Arbres vous ouvrent les portes de leur exploitation pour vous faire découvrir leur métier, leur savoir-faire et la magie des haies plantées avec les enfants.

Pour l’occasion, nous avons imaginé un parcours réalisable à vélo afin de visiter les trois fermes au fil de la journée.

Le matin, vous pourrez commencer par la Ferme de Barraguin, chez Anthony Delas, ouverte de 10h à 12h au 483 route de Barraguin, 40180 Goos. Anthony est maraîcher et élève des volailles et des bovins en agriculture biologique et en conservation des sols.

La suite de la journée se poursuit chez Lasse Schindhelm, à la Ferme Recrénature, ouverte de 13h à 15h, au 110 chemin de Pizan, 40180 Sort-en-Chalosse, pour découvrir le métier d’apiculteur.

Enfin, terminez la journée chez Jérémie Speich, pour une visite du verger avec explication de l’intérêt des haies au sein d’un verger bio et dégustation de produits issus du verger à la Ferme Les Chemins de Berdis, au 194 chemin de Berdis, 40380 Montfort-en-Chalosse, pour découvrir l’arboriculture et l’élevage ovin.

Une journée riche en découvertes et en partage vous attend !

Ferme de Barraguin 483 Rte de Barraguin 40180 Goos Goos 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

Participez au DEEDA’Bicyclette : une balade à vélo unique à la découverte de trois agriculteurs landais engagés dans l’aventure Des Enfants et des Arbres. Des Enfants et des Arbres plantation de haies