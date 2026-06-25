Saint-Mathieu-de-Tréviers

Deejay Bastos & KrimKut

Bar Le Saint Loup Sound Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le duo Deejay Bastos & KrimKut est de retour pour une soirée placée sous le signe du groove, de l’énergie et des classiques qui font vibrer les dancefloors.

Après avoir forgé leur identité derrière les platines montpelliéraines il y a plus de vingt ans, Deejay Bastos & KrimKut se retrouvent pour un nouveau rendez-vous musical. Fidèles à leur univers, ils enchaîneront grooves, sons dancefloor et pépites musicales inspirées aussi bien de la East Coast que de la West Coast, toujours avec une touche funky.

Au programme un mix en live en duo, entre sélections pointues, énergie communicative et ambiance festive. Une soirée pensée pour les amateurs de bonnes vibrations et de musique qui rassemble. .

Bar Le Saint Loup Sound Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 6 66 24 81 49 lesaintloupsound@gmail.com

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English :

The duo Deejay Bastos & KrimKut is back for an evening focused on groove, energy, and the classics that make the dancefloors vibrate.

L’événement Deejay Bastos & KrimKut Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup