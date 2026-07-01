DEEJAY GREENS · ALL STYLE GROOVE, Chat Noir, Carouge GE

Informations pratiques

DEEJAY GREENS · ALL STYLE GROOVE Vendredi 14 août, 23h00 Chat Noir

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T23:00:00+02:00 – 2026-08-15T04:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T23:00:00+02:00 – 2026-08-15T04:30:00+02:00

Nourri de la street culture et du hip hop depuis toujours, Deejay Greens s’est façonné son propre univers musical par des sets survitaminés et techniquement maîtrisés. De Dj à organisateur et même tourneur, le maître du scratching booke alors des artistes comme Jah Cure et Maiki Spice. De là, les dates commencent à s’enchaîner et il assure les premières parties d’artistes en tout genre, comme Kassav, Chinese Man ou encore le groupe emblématique de rap, 1995. Du hip hop au dancehall en passant par le all style et le groove, le dj tant réputé du bassin lémanique saura vous faire bouncer sur des rythmes enflammés et ce, toute la night !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !

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