Deep Chuckles JASS CLUB PARIS Paris

Inspiré par le swing et le jazz des années 1920–1930, Deep Chuckles revisite les grands classiques de l’époque à travers des arrangements originaux.

Benjamin Fryde / clarinette

Romain Desreumeaux / saxophone

Cleobule Perrot / trompette

Victor Decamp / trombone

Marcel Teton / banjo

Kim Bernard / piano

Clovis Brossard / contrebasse

Un univers vintage dans lequel Deep Chuckles fait dialoguer tradition et modernité pour sublimer les standards.

Le mercredi 25 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

