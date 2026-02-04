Deep Chuckles JASS CLUB PARIS Paris
Deep Chuckles JASS CLUB PARIS Paris mercredi 25 mars 2026.
Inspiré par le swing et le jazz des années 1920–1930, Deep Chuckles revisite les grands classiques de l’époque à travers des arrangements originaux.
Benjamin Fryde / clarinette
Romain Desreumeaux / saxophone
Cleobule Perrot / trompette
Victor Decamp / trombone
Marcel Teton / banjo
Kim Bernard / piano
Clovis Brossard / contrebasse
Un univers vintage dans lequel Deep Chuckles fait dialoguer tradition et modernité pour sublimer les standards.
Le mercredi 25 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-25T22:30:00+01:00
fin : 2026-03-25T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-25T21:30:00+02:00_2026-03-25T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire