Deep Down, Bastard Blues en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-15 20:00:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

2025-08-15

Deep Down élabore son propre style, le Bastard Blues, une musique métissée qui puise aux racines du blues le partage des émotions et l’expression du cœur et des tripes, en y instillant entre autres influences, l’énergie et la créativité des 70’s.

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Deep Down has developed its own style, the Bastard Blues, a blend of music that draws on the roots of the blues to share emotions and express the heart and guts, instilling it with the energy and creativity of the 70s, among other influences.

German :

Deep Down entwickelte seinen eigenen Stil, den Bastard Blues, eine gemischte Musik, die sich auf die Wurzeln des Blues stützt, um Emotionen zu teilen und das Herz und den Bauch auszudrücken.

Italiano :

I Deep Down hanno sviluppato un proprio stile, il Bastard Blues, una miscela di musica che attinge alle radici del blues per condividere emozioni ed esprimere il cuore e le viscere, infondendo al contempo l’energia e la creatività degli anni ’70, tra le altre influenze.

Espanol :

Deep Down ha desarrollado su propio estilo, Bastard Blues, una mezcla de música que bebe de las raíces del blues para compartir emociones y expresar el corazón y las tripas, al tiempo que le infunde la energía y la creatividad de los años 70, entre otras influencias.

L’événement Deep Down, Bastard Blues en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay