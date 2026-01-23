Deep fake et intelligence artificielle Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes
Deep fake et intelligence artificielle Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes jeudi 26 février 2026.
Deep fake et intelligence artificielle Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 26 février, 14h30 Ille-et-Vilaine
sur inscription
Un atelier pour apprendre à démêler le vrai du faux et se protéger des arnaques générées par intelligence artificielle.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-26T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-26T16:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90