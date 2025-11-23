DEEP IN MEMORY – OPERA COMIQUE Paris

DEEP IN MEMORY Début : 2025-11-23 à 18:00.

« Deep in Memory » – Le chef-d’œuvre de la chorégraphe star chinoise Ruirui Tong, acclamé par plus de 500 000 spectateurs lors de 300 spectacles en Chine, arrive enfin en Europe pour la première fois, à l’Opéra-Comique de Paris, du 21 au 24 novembre 2025, pour quatre représentations exceptionnelles. Ce ballet contemporain d’une rare intensité, visuellement saisissant, porté par 40 danseurs internationaux, « Deep in Memory » plonge le public dans une réflexion poignante sur la mémoire collective, à travers l’évocation du massacre de Nankin en 1937.Une expérience artistique et émotionnelle inoubliable,•Les photos du spectacles (copyright DR : @AZUN)

OPERA COMIQUE 1 PLACE BOIELDIEU 75002 Paris 75