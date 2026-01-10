Deep Purple LDLC Arena Décines-Charpieu

Deep Purple

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 52 – 52 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 20:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Deep Purple donnera rendez-vous à ses fans à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 15 novembre 2026 pour un concert unique.

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Deep Purple will meet its fans at the LDLC Arena in Lyon-Décines on November 15, 2026 for a one-off concert.

L’événement Deep Purple Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-10 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme