Deep Purple LDLC Arena Décines-Charpieu
Deep Purple LDLC Arena Décines-Charpieu dimanche 15 novembre 2026.
Deep Purple
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 52 – 52 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 20:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Deep Purple donnera rendez-vous à ses fans à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 15 novembre 2026 pour un concert unique.
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Deep Purple will meet its fans at the LDLC Arena in Lyon-Décines on November 15, 2026 for a one-off concert.
L’événement Deep Purple Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-10 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme