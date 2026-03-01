Deep Purple Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 20:00 –

Gratuit : non 52 € à 118 € 52 € à 118 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/DEEP%20PURPLE-21067 Tout public

Concert Il est rare de rencontrer un groupe dont l’héritage dépasse largement les frontières du rock. Deep Purple appartient à ces légendes vivantes dont l’influence traverse les décennies. Intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, fort de plus de 100 millions d’albums vendus et d’une collection de récompenses internationales, le groupe demeure l’un des piliers incontestés du hard rock. Affichant déjà complet au Hellfest ce 18 juin 2026, Deep Purple prolongera son retour en France avec plusieurs dates à travers l’Hexagone. Le groupe défendra notamment son dernier album, =1 (2024), premier disque à mettre en lumière la virtuosité du guitariste Simon McBride et déjà sacré n°1 dans plusieurs pays. Sur scène, Deep Purple continue de rassembler toutes les générations grâce à des titres devenus incontournables : “Highway Star”, “Lazy”, “Perfect Strangers”, et bien sûr l’hymne absolu “Smoke on the Water”. La tournée française sera précédée en première partie par JAYLER, jeunes britanniques en pleine ascension sur la scène rock UK, dont l’énergie et le jeu de scène ne cessent d’attirer l’attention des médias spécialisés.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

