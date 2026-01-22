Deepfake : faut-il le voir pour le croire ? Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 13 mars, 15h30 dans la limite des places disponibles

Les images ne disent pas toujours la vérité. Découvrez comment sont créés les deepfakes et comment les repérer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T17:00:00.000+01:00

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



